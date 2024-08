Tennisser Alcaraz ten koste van Paul naar halve finale enkelspel

PARIJS (ANP) - Carlos Alcaraz heeft zich door een overwinning op de Amerikaan Tommy Paul geplaatst voor de halve finales van het olympisch tennistoernooi. De Spaanse nummer twee van de plaatsingslijst zegevierde in twee sets: 6-3 7-6 (7).

De 21-jarige Alcaraz treft bij de laatste vier de winnaar van het duel tussen de Noor Casper Ruud en de Canadees Félix Auger-Aliassime. Woensdag werd Alcaraz met Rafael Nadal nog uitgeschakeld in de kwartfinales van het dubbelspel.

Alcaraz had tegen Paul in de eerste set voldoende aan een break in de zesde game, maar kwam in de tweede set met 3-0 achter en overleefde in de vierde game twee breakpoints. Paul verzuimde bij een 5-3-voorsprong de set op eigen service naar zich toe te trekken en liet het op een tiebreak aankomen. Daarin sloeg Alcaraz op zijn tweede matchpoint toe.