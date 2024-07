Ook roeisters dubbelvier pakken medaille, na fotofinish: zilver

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - In navolging van de dubbelvier bij de mannen heeft ook de dubbelvier bij de vrouwen een medaille gepakt: zilver. Laila Youssifou, Bente Paulis, Roos de Jong en Tessa Dullemans leken op weg naar goud, maar werden net voor de finish gepasseerd. De fotofinish moest uitsluitsel bieden. Het verschil was 0,15. De derde plek was voor Duitsland.

Op de Spelen van 2021 in Tokio veroverde de Nederlandse ploeg geen medaille in de dubbelvier voor vrouwen. De Jong en Paulis zaten toen nog in respectievelijk de dubbeltwee en lichte dubbeltwee.

Kort voor de finale van de vrouwen pakten de mannen dubbelvier goud.