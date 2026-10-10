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Verstappen wil de GP winnen in Singapore, niet de sprintrace

Sport
door anp
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SINGAPORE (ANP) - Max Verstappen heeft met zijn zege in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore op alle huidige circuits van de Formule 1 gewonnen. De Red Bull-coureur zei in het interview na afloop echter dat hij de zege in een sprintrace niet meetelt. "Ik ben blij dat ik heb gewonnen, maar ik wil morgen winnen, niet vandaag."
Verstappen won nog niet eerder op het circuit in Marina Bay in Singapore. Voor een overwinning in de Grote Prijs zondag heeft hij later op zaterdag een goede kwalificatie nodig en een betere start dan in de sprintrace. "De start was opnieuw verschrikkelijk, dat moeten we echt verbeteren", zei hij over de start waar hij de leiding verloor aan de Brit George Russell. "Als zoiets morgen gebeurt, is je race meteen voorbij."
De viervoudig wereldkampioen zei dat hij een beetje geluk had met het uitvallen van Russell. "Daarna ben ik rustig gebleven en had ik alles onder controle om de zege veilig te stellen."
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