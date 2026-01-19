ECONOMIE
Ook viermansbob mag naar Olympische Spelen in Milaan

Sport
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 17:49
ARNHEM (ANP) - Naast de al gekwalificeerde tweemansbob mag ook de viermansbob van stuurman Dave Wesselink van start bij de Olympische Spelen in Milaan. De Bob- en Sleebond Nederland (BSBN) meldde maandag dat de voordracht van het team is goedgekeurd door NOC*NSF.
Met de viermansbob heeft het team van Wesselink niet aan de eisen van de sportkoepel voldaan. Maar NOC*NSF kiest er toch voor om de slee naar de Spelen te sturen. Eerder gebeurde dat al bij het kunstschaatsduo Michel Tsiba/Daria Danilova.
