Ook viermansbob mag naar Olympische Spelen in Milaan

ARNHEM (ANP) - Naast de al gekwalificeerde tweemansbob mag ook de viermansbob van stuurman Dave Wesselink van start bij de Olympische Spelen in Milaan. De Bob- en Sleebond Nederland (BSBN) meldde maandag dat de voordracht van het team is goedgekeurd door NOC*NSF.

Met de viermansbob heeft het team van Wesselink niet aan de eisen van de sportkoepel voldaan. Maar NOC*NSF kiest er toch voor om de slee naar de Spelen te sturen. Eerder gebeurde dat al bij het kunstschaatsduo Michel Tsiba/Daria Danilova.