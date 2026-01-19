EU-buitenlandchef: dreigen met importheffingen niet juiste aanpak

BRUSSEL (ANP) - De veiligheid in het Arctische gebied is een gedeeld trans-Atlantisch belang waarover de EU en de VS met elkaar moeten spreken, zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. "Dreigen met importheffingen is niet de juiste aanpak", schrijft ze op X, na een ontmoeting met de Deense minister Troels Lund Poulsen (Defensie) en de Groenlandse minister van Buitenlandse Zaken Vivian Motzfeldt.

Ze benadrukt dat voor de EU de soevereiniteit van Groenland niet ter discussie staat. "We hebben geen belang bij een conflict, maar we zullen voet bij stuk houden", zei Kallas. "Europa beschikt over een reeks instrumenten om zijn belangen te beschermen."

Kallas sluit daarbij aan bij uitspraken van de Europese Commissie en meerdere EU-ministers van de afgelopen dagen, in reactie op de extra importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump wil opleggen aan meerdere Europese landen. Die zijn gericht tegen landen die de afgelopen dagen militairen naar Groenland stuurden, waaronder Nederland.