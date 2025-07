Ook vroege aftocht voor tennisster Paolini op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisster Jasmine Paolini is de volgende topspeelster die Wimbledon al vroeg moet verlaten. De als vierde geplaatste Italiaanse, die vorig jaar finaliste was, verloor in de tweede ronde van de Russin Kamilla Rakhimova in drie sets: 6-4 4-6 4-6.

Paolini verloor vorig jaar de finale in drie sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova. Kort daarvoor had de Italiaanse ook de finale van Roland Garros verloren van de Poolse Iga Swiatek.

In de eerste ronde werden de als tweede geplaatste Coco Gauff en de als derde geplaatste Jessica Pegula, beiden Amerikaans, al uitgeschakeld.