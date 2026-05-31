ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oosterwegel en Dokter tweede en derde bij zevenkamp in Götzis

Sport
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 17:05
anp310526085 1
GÖTZIS (ANP) - Meerkampsters Emma Oosterwegel en Sofie Dokter zijn bij de zevenkamp in Götzis in Oostenrijk als tweede en derde geëindigd. De Zwitserse Annik Kälin won.
De 23-jarige Dokter ging na de eerste dag, waarop vier onderdelen werden afgewerkt, nog aan de leiding. Ze verspeelde haar leidende positie door haar prestaties bij het speerwerpen (vijftiende) en de 800 meter (elfde). Oosterwegel won de 800 meter en Kälin was de beste bij het verspringen.
Kälin kwam uit op 6726 punten, Oosterwegel op 6705 en Dokter op 6627.
Dokter, die in maart bij de WK indoor op de vijfkamp de wereldtitel pakte, werd vorig jaar in Götzis nog tweede achter de Amerikaanse Anna Hall-Slayton. De regerend wereldkampioene op de zevenkamp ontbrak dit jaar bij de prestigieuze Hypomeeting. Ook de Belgische Nafissatou Thiam, drievoudig olympisch kampioene op de zevenkamp, was er dit jaar niet bij.
loading

POPULAIR NIEUWS

223521303 m

Gezond zonder sportschool: deze dagelijkse activiteiten verlengen je leven

generated-image (4)

Zo bespioneren je favoriete apps je camera en microfoon (en wat daarvan écht waar is)

212817922_m

Dit teken van veroudering kan een belangrijke voorspeller zijn van de dood als je niet in actie komt

157470545_m

Pensioengat zzp’ers: zo groot is het probleem echt

blauw-verkeersbord-1200x675

Nieuw Frans verkeersbord met blauwe ruit kan je deze zomer 135 euro kosten

220824048_m

Liever alleen dan op een feestje? Deze drie antisociale gewoontes zijn gelinkt aan een hoog IQ

Loading