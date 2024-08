Openwaterzwemmen in Seine lijkt na nieuwe tests door te gaan

PARIJS (ANP/AFP) - Het openwaterzwemmen bij de Olympische Spelen lijkt donderdag en vrijdag door te gaan. Dinsdag schrapte de organisatie de verkenning in de Seine vanwege de slechte waterkwaliteit, maar woensdag kan het zwemonderdeel wel plaatsvinden.

Uit tests van het water bleek dinsdag dat er te hoge concentraties van de darmbacterie enterokokken waren. Deze zouden woensdag echter goed zijn, waardoor de sporters in de rivier kunnen trainen.

Rond de waterkwaliteit in de Seine is de laatste weken veel te doen geweest. Eerder stelde men de triatlon uit, werden trainingen geschrapt en was achteraf ook kritiek op het vieze water.

De wedstrijden van het openwaterzwemmen vinden donderdag (vrouwen) en vrijdag (mannen) plaats. Sharon van Rouwendaal is de enige Nederlandse deelneemster. Bij de Spelen in Rio won zij goud op de 10 kilometer.