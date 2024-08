Frans Duijts krijgt veeg uit de pan van Aidsfonds: 'Dit is heel risicovol'

Volkszanger Frans Duijts dacht een gouden slag te slaan door een grote restpartij op te kopen, maar kwam van een koude kermis thuis. Hij krijgt nu zelfs een veeg uit de pan van het Aidsfonds, omdat hij 160.000 condooms, die over de datum waren, niet uit de handel heeft genomen.

De zingende ondernemer kocht in 2019 een kat in de zak, en vertelde daar onlangs over. “Die dingen (condooms, red.) bleken over de datum te zijn, dus niemand zat erop te wachten. Uiteindelijk zijn ze richting Afrika gegaan”, aldus Duijts.

Onethisch

Waarom haalt hij ze niet uit de handel? Zijn verlopen condooms voor Afrikanen goed genoeg? De kwestie werd uitgebreid besproken bij Shownieuws , waar onder andere Sandra Schuurhof geen goed woord over had voor zijn actie. Ze noemt het onethisch wat Duijts deed, en ook goede doelen die zich inzetten voor de bestrijding van hiv en aids zijn kritisch.

Hilde Brontsema, persvoorlichter van het Aidsfonds, is duidelijk in haar commentaar. “Hoe goed het misschien ook is bedoeld: onze organisatie zou nooit condooms leveren die over de datum zijn”, zegt zij in Nieuwe Revu. “Alles wat wij hier niet meer nodig hebben, kunnen we niet zomaar naar Afrika sturen.”

Risico

Frans' actie zou zomaar kunnen leiden tot nieuwe hiv-besmettingen, schrijft de Mediacourant . “De norm is: over de datum betekent niet meer gebruiken, want dat brengt een risico met zich mee. Punt”, zegt Brontsema.

Ook Hizkia de Jong, woordvoerder van Artsen zonder Grenzen, is kritisch. “Wij zijn niet de meest voor de hand liggende organisatie om hierop te reageren. Maar als je het mij vraagt: ik zou er geen gebruik van willen maken. Hoe graag maak jij gebruik van condooms die over de houdbaarheidsdatum zijn?”

Groot licht Wagner

Volkszanger Django Wagner, een goede vriend van Frans, springt in hetzelfde artikel voor hem in de bres. Hij vindt dat de hulporganisaties overdrijven. “Zijn condooms echt onbruikbaar als ze over de datum zijn? Ik weet het niet. Wettelijk gezien moet er een datum op staan, dat begrijp ik wel”, oreert hij. “Naja, en werken ze niet, dan krijgen ze misschien heel veel babytjes in Afrika.”