Opgave Cofidis-renners Renard en Izagirre in elfde Touretappe

LE LIORAN (ANP) - Cofidis-renners Alexis Renard en Ion Izagirre hebben opgegeven in de elfde etappe van de Tour de France. De Fransman en Spanjaard van de Franse ploeg reden na ruim een uur koers al op achterstand van het peloton.

Eerder op de dag was de Belg Tim Declercq niet vertrokken in de elfde etappe. De 35-jarige renner van Lidl-Trek was al enkele dagen ziek en is na de Deen Mads Pedersen de tweede uitvaller van de ploeg.

Met Renard en Izagirre is het aantal uitvallers in deze Ronde van Frankrijk op zeven gekomen. Ook de Deen Casper Pedersen, de Rus Alexander Vlasov en de Italiaan Michele Gazzoli zijn niet meer in koers.