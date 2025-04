Organisatie Dam tot Damloop: 10 Engelse Mijl binnen paar uur vol

AMSTERDAM (ANP) - De inschrijving voor de 39e editie van de 10 Engelse Mijl bij de Dam tot Damloop was zaterdag binnen enkele uren uitverkocht. Het gaat om zo'n 46.000 plekken. Onder de inschrijvingen zijn steeds meer jongeren, aldus de organisatie.

De loop van Amsterdam naar Zaandam over 16,1 kilometer is op zondag 21 september. Daarnaast worden nog verschillende andere afstanden gelopen dat weekend, waarvoor nog startbewijzen verkrijgbaar zijn. De organisatie verwacht zo'n 80.000 deelnemers aan het gehele Dam tot Dam Weekend.

Eventmanager Tom Limmen zegt dat het voor het eerst sinds 2016 is dat het evenement binnen een dag uitverkocht raakt. "Je ziet dat het hardlopen in Nederland echt enorm in de lift zit", zegt hij. "Ook bij de Dam tot Damloop zien we dat terugkomen."

De vorige editie van de Dam tot Damloop werd geplaagd door de hoge temperaturen. Zo'n 4500 deelnemers konden hierdoor niet meer starten en ambulances moesten ruim vijftig keer uitrukken tijdens het evenement.