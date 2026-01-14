Organisatie Spelen 2028 belooft ook goedkope kaarten

LOS ANGELES (ANP/RTR/BELGA) - Ongeveer een derde van de tickets voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 moet onder de 100 dollar (86 euro) gaan kosten. Minstens 1 miljoen kaarten komen zelfs voor 24 euro beschikbaar, heeft Casey Wasserman, voorzitter van het organisatiecomité, beloofd.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf woensdagmiddag aanmelden voor de kaartverkoop. Dan krijgen zij op basis van loting een moment toegewezen waarop zij tickets kunnen kopen zodra deze beschikbaar zijn. De eerste fase van de wereldwijde kaartverkoop duurt van 9 tot en met 19 april.

De organisatoren van de Spelen van Parijs in 2024 kregen flinke kritiek omdat de tickets van 24 euro toen al snel waren uitverkocht. Ook over de hoogte van de prijzen voor het WK voetbal van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico waren fans niet te spreken. Daarop kwam wereldvoetbalbond FIFA met een beperkt aantal goedkopere kaarten.