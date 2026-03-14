Meer dan zestig doden bij aanhoudende overstromingen in Kenia

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 18:42
NAIROBI (ANP/RTR) - Het dodental door de overstromingen in Kenia is opgelopen tot boven de zestig. De politie schrijft in een bericht op X dat er 62 mensen zijn omgekomen, onder wie acht kinderen. Zware regenval en overstromingen treffen het Afrikaanse land al dagen. In de hoofdstad Nairobi zijn de meeste doden gevallen: 33. Meer dan 2000 mensen zijn ontheemd geraakt.
Vorige week zaterdag werden 23 doden in Nairobi gemeld. Het vliegverkeer van en naar de luchthaven van de stad, het grootste vliegveld van Oost-Afrika, raakte ernstig verstoord. President William Ruto heeft een noodteam samengesteld dat hulp moet gaan leveren. Afgelopen zondag werd een dodental van 42 genoemd.
