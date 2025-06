Oud TT-winnaar Quartararo in mineur: lukt me niet om in te halen

ASSEN (ANP) - Fabio Quartararo vertrekt zondag in de TT van Assen voor de vierde keer dit seizoen van poleposition in de MotoGP, maar de Fransman weet voor de start al dat hij die eerste startpositie niet gaat omzetten in een overwinning.

"In de kwalificatie gaat het om één rondje heel hard rijden en dat gaat goed, maar in de races komt een goed resultaat er niet uit", zei de 26-jarige fabrieksrijder van Yamaha bij de TT in Assen. "Ik slaag er niet in de voorste jongens bij te houden. Het lukt me niet om in te halen en dat is het hele seizoen al het geval."

Quartararo won de TT in 2021 en veroverde in dat jaar ook de wereldtitel, maar in de afgelopen twee jaar komt hij amper vooruit. Zijn laatste overwinning was in Duitsland in 2022. In de sprintrace zaterdag in Assen raakte hij na de eerste ronde de leiding kwijt aan Marc Marquez, om vervolgens vier rondes voor het einde onderuit te gaan.

"Het is frustrerend, de motor heeft niet voldoende vermogen en grip. Daar moeten we echt een oplossing voor vinden."