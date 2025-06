Bloomberg: Israëlische gasexport naar Egypte weer volledig hervat

JERUZALEM (ANP/BLOOMBERG) - De Israëlische export van aardgas naar Egypte is weer volledig hervat nadat die eerder voor een groot deel stil kwam te liggen door de luchtoorlog tussen Israël en Iran. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Doordat er een wapenstilstand is gesloten is die gasexport weer terug op het oude niveau van ongeveer 1 miljard kubieke meter per dag.

Door de strijd met Iran legde Israël twee van zijn drie offshore-gasvelden tijdelijk stil, waaronder het grote Leviathan-gasveld. Leviathan werd woensdag weer opgestart, aldus de ingewijden tegen Bloomberg. Gas uit Israël is goed voor ongeveer 60 procent van de totale gasimport van Egypte. Israël exporteert ook gas naar Jordanië.

Egypte kan daardoor weer fabrieken opstarten die eerder werden stilgelegd vanwege gastekorten, zoals kunstmestfabrieken. Het land had ook energiecentrales overgeschakeld naar olie en diesel om de stroomopwekking gaande te houden.