Oud-turner Zonderland toernooidirecteur WK 2026 in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Oud-turner Epke Zonderland is benoemd tot toernooidirecteur van de wereldkampioenschappen turnen in Rotterdam van 2026. Dat werd zaterdag bekendgemaakt bij de Nederlandse kampioenschappen in Ahoy, de locatie waar het toernooi volgend jaar plaatsvindt.

Zonderland zette na de Olympische Spelen van Tokio (in 2021) een punt achter zijn loopbaan. De 39-jarige Zonderland won in 2012 olympisch goud aan het onderdeel rekstok. Ook werd hij drie keer wereldkampioen (2013, 2014 en 2018) en drie keer Europees kampioen (2011, 2014 en 2019) aan dat toestel.

De WK vinden tussen 17 en 25 oktober 2026 plaats in Ahoy. In 1987 en 2010 vonden de wereldkampioenschappen turnen ook al plaats in Rotterdam. Tijdens de editie in 2010 greep Zonderland het zilver aan rekstok. Het goud ging toen naar de Chinees Zhang Chenglong.

Dit jaar vinden de wereldkampioenschappen plaats in Indonesië. De wereldtitelstrijd is van 19 tot en met 25 oktober 2025 in Jakarta.