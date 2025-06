Sportwagenfabrikant Lotus blijft in Verenigd Koninkrijk

HETHEL (ANP/BLOOMBERG) - Sportwagenfabrikant Lotus heeft geen plannen om zijn productie in het Verenigd Koninkrijk te beëindigen. Daarmee reageert de onderneming op mediaberichten van onder meer de BBC dat het bedrijf zou overwegen zijn Britse productie te staken om een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten op te zetten.

"We onderzoeken actief strategische opties om de efficiëntie te verbeteren en wereldwijd concurrerend te blijven in de veranderende markt", stelde het bedrijf zaterdag in een verklaring. "Lotus Cars zet de normale bedrijfsvoering voort en er zijn geen plannen om de fabriek te sluiten."

De Britse auto-industrie verkeert al jaren in verval, waarbij de Brexit en hoge energiekosten de uitdagingen vergroten. De laatste tijd zorgen de importheffingen van president Donald Trump eveneens voor moeilijkheden. Als de Lotus-fabriek zou sluiten, zou dat opnieuw een klap betekenen voor de Britse economie, na sluitingen door andere bedrijven zoals Honda en Ford.