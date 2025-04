EDINBURGH (ANP/AFP) - Voormalig wereldkampioen snooker Graeme Dott is woensdag in Schotland aangeklaagd voor meerdere seksuele misdrijven met kinderen. De 47-jarige Schot zou de zedendelicten hebben gepleegd tussen 1993 en 1996 en tussen 2006 en 2010.

De internationale snookerbond heeft Dott geschorst en hij komt daardoor niet in actie op het WK dat volgende week begint. De speler won het wereldkampioenschap in 2006 en was tevens verliezend finalist in 2004 en 2010.