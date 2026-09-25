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Oud-wielrenner Rini Wagtmans (79) overleden

Sport
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 12:15
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SINT WILLEBRORD (ANP) - Oud-wielrenner Rini Wagtmans is vrijdagochtend in zijn woonplaats Sint Willebrord overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Wagtmans, die al langere tijd ziek was, is 79 jaar geworden.
Wagtmans werd op 26 december 1946 geboren in Sint Willebrord. 'De witte bles' - de bijnaam kreeg hij vanwege zijn opvallende kuif - werd in 1968 profrenner. In 1970, 1971 en 1972 schreef hij in totaal vier etappes in de Tour de France op zijn naam. In 1971 droeg hij één dag de gele trui. Wagtmans werd zesde in de Tour van 1969 en eindigde een jaar later als vijfde in de Ronde van Frankrijk. Hij won in 1970 ook twee etappes in de Ronde van Spanje.
Wagtmans moest in 1973 vanwege hartklachten stoppen als profwielrenner. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg.
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