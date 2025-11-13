Oud-wielrenner Schleck wordt sportdirecteur vrouwenteam Lidl-Trek

LUXEMBURG (ANP/Belga) - Oud-wielrenner Fränk Schleck gaat bij Lidl-Trek aan de slag als sportdirecteur van het vrouwenteam.

Voor de 45-jarige Schleck wordt het een terugkeer naar de ploeg waar hij als renner de laatste zes seizoenen van zijn carrière doorbracht. In die periode werd hij onder meer derde in de Tour van 2011. Ook won hij in 2015 een etappe in de Vuelta. Eerder schreef de Luxemburger als lid van CSC Saxo de Amstel Gold Race (2006) en de Ronde van Zwitserland (2010) op zijn naam.

"Het voelt prachtig om terug te zijn", zegt Schleck donderdag op de website van Lidl-Trek. "Dit betekent veel voor mij. Het is met een gevoel van trots en vertrouwdheid dat ik terugkeer naar een plek waar ik zoveel goede herinneringen aan heb. Van buitenaf kon ik meteen de energie en de richting van het project zien. Ik ben dankbaar voor de kans en kijk ernaar uit mijn ervaring en kennis te delen met het team."