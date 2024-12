Oud-winnaar Thomas wil Tour de France rijden in afscheidsjaar

DEN HAAG (ANP) - De Britse wielrenner Geraint Thomas gaat in 2025 zijn laatste jaar in als prof. De 38-jarige Welshman hoopt dat hij nog een keer de Tour de France kan rijden, de wielerronde die hij in 2018 won. Dat zegt de renner van Ineos-Grenadiers in een video van zijn team die is gemaakt in een trainingskamp in Spanje.

Als Thomas komende zomer de Tour rijdt, wordt dat zijn veertiende. "Ik zou er graag nog een rijden. En daarna afscheid nemen in de Ronde van Groot-Brittannië", aldus de renner, die afgelopen jaar nog als derde eindigde in de Ronde van Italië.

In de voorjaarsklassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zullen ze Thomas niet zien. "Die klassiekers zijn gewoon te hectisch. Je moet erop voorbereid zijn om te vallen en ik denk niet dat ik daar nog het lef voor heb."

Thomas won zijn carrière onder meer ook Parijs-Nice, de Ronde van Zwitserland, het Critérium du Dauphiné, de Ronde van Romandië en de E3 Classic van Harelbeke. In 2019 eindigde hij als tweede in de Tour.