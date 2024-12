Griekspoor zonder voorbereidingstoernooien naar Australian Open

HAARLEM (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor begint later aan het nieuwe seizoen dan gepland. De 28-jarige nummer 40 van de wereld slaat de komende toernooien in Hongkong en Adelaide over. Hij mist daardoor de voorbereiding op de Australian Open, maar laat weten dat deelname aan het eerste grandslamtoernooi in Melbourne niet in gevaar is.

Griekspoor speelde een maand geleden zijn laatste tennispartij. Dat was in de finale van de Davis Cup tegen Italië. De Nederlander verloor van Jannik Sinner, de aanvoerder van de wereldranglijst. De tennisser laat in een bericht aan het ANP weten dat hij 'nog niet ready is om te beginnen' en om die reden de ATP-toernooien in Hongkong (30 december-5 januari) en Adelaide (6-11 januari) aan zich voorbij laat gaan. "Australian Open niet in gevaar", benadrukt de tennisser.