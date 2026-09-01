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Oud-winnares Świątek begint overtuigend aan US Open

Sport
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 9:04
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NEW YORK (ANP/RTR) - Tennisster Iga Świątek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse oud-winnares versloeg in de eerste ronde de Chinese Wang Xiyu in twee sets: 6-2 6-3.
Świątek is na een wisselvallig jaar bezig aan een goede periode. Eerder deze maand behaalde ze in Toronto haar eerste titel in 2026 en vervolgens bereikte ze in Cincinnati de halve finale. In New York gaat Świątek op jacht naar haar zevende grandslamtitel.
"Het is fijn om na een paar goede resultaten naar een grand slam te komen. Ik voelde me vanaf het begin goed en speelde met de juiste energie en intensiteit", aldus Świątek, die in de tweede ronde tegen de Argentijnse Nadia Podoroska speelt.
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