ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen slachtoffers in Oekraïne na Russische aanvallen

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 8:51
anp010926084 1
KYIV (ANP) - In Oekraïne zijn door Russische aanvallen met drones en raketten veel doden en gewonden gevallen. Het voornaamste doelwit was hoofdstad Kyiv en de omliggende regio. Het is de zesde dag op rij waarop Rusland aanvallen op de Oekraïense hoofdstad uitvoert.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schrijft op X dat in totaal twaalf doden vielen, onder wie iemand uit India. Bij een aanval op een spoorwegdepot in Kyiv vielen zeven doden. Tientallen mensen raakten gewond bij de aanvallen, onder wie drie kinderen.
Ook elders in het land viel Rusland aan. In de regio Odesa kwamen duizenden huishoudens zonder stroom te zitten. Een grensovergang met Roemenië werd "moedwillig beschadigd", aldus Zelensky, "net als exportinfrastructuur".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-547305120

"Zijn hart stopte gewoon met kloppen": Eddy (60) ligt al vier dagen in coma na aanval van tientallen hoornaars

ANP-517696984

Deze populaire zoetstof is gelinkt aan hartaanvallen en infarcten

herfst-2026-header

Niet kouder, maar natter: de herfst kantelt halverwege oktober

181422428_m

Kan een dief ongemerkt geld van je pinpas halen? Zo zit het met contactloos zakkenrollen

176661299_m

ChatGPT verandert je op een manier die je niet verwacht

kringen_bed_hero

Maak je bed op – en wees meedogenloos: 14 huishoudregels van experts

Loading