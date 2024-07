Pattinama-Kerkhove (32) stopt met tennissen

DEN HAAG (ANP) - Lesley Pattinama-Kerkhove stopt per direct met tennissen. De 32-jarige Zeeuwse speelde woensdag op een ITF-toernooi in Den Haag haar laatste wedstrijd, schrijft ze op Instagram. "Het is goed zo. Ik ben enorm dankbaar dat ik dit heb mogen doen in mijn leven", aldus de nummer 284 van de wereld.

"Meer dan twintig jaar was tennis mijn leven, waarvan vijftien jaar op professioneel niveau. Het was met ups en downs, maar met als hoogtepunten twee keer de tweede ronde Wimbledon. Daar heb ik op Court 1 mogen staan", zegt Pattinama-Kerkhove over haar verloren driesetter in 2022 in Londen tegen de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek. "En niet te vergeten dat ik mocht spelen voor mijn land in de Billie Jean King Cup", noemt ze nog een ander hoogtepunt.

Pattinama-Kerkhove verloor woensdag in de eerste ronde van het toernooi in eigen land van de Georgische Ekaterine Gorgodze: 3-6 6-2 3-6.