Schoof wankelt al. Voorspelling: hij gaat het heel erg moeilijk krijgen

Binnen tien minuten na aanvang van het debat stond premier Dick Schoof al te wankelen. Er werden door Kamerleden gevraagd wat hij vindt van ministers die tegen hoofddoekjes zijn, die NSB-speldjes dragen, die de islam verketteren.

Schoof probeerde de vragen te omzeilen. Hij zei dat het kabinet voor iedereen is. 'Normerend kan ik niet zijn.'

Daar waren veel kamerleden het niet mee eens. Rob Jetten: 'Toen ik minister was en ik zei iets wat op de rand was, dan hing Mark Rutte meteen aan de telefoon.

Het werd persoonlijk toen PvdA-Kamerlid Esmah Lahlah – heel vaak doelwit van haat en spot van PVV-zijde – vertelde hoe zij en andere vrouwen en meiden zich bedreigd voelen door de beledigingen van PVV-ministers.

Schoof was echter halsstarrig. Hij bleef herhalen dat hij geen racist is. Maar hij wilde of durfde geen afstand te nemen van de PVV. En tegen Lahla zei hij kennelijk ter geruststelling dat hij 'haar ziet als een mens'. Kennelijk dacht hij dat dat hielp.

Er was op zijn gezicht een begin van paniek te zien. Hij vond dat hij royaal zijn steun aan hoofddoekjes had betuigd, en dat daarmee de kous af zou moeten zijn.

Wat zodoende bleek was dat hij slecht kan afwijken van waarop hij zich had voorbereid. De kracht van Rutte was dat hij altijd overeind bleef, ook als een debat een onvoorziene wending nam. Vanochtend werd duidelijk dat de nieuwe premier die lenigheid van geest (nog) niet bezit.

Die lenigheid zal nodig zijn, vooral ook door de spanningen die tussen de vier coalitiepartijen bestaan.

Dat werd ook onmiddellijk bevestigd. Een boze Wilders vond dat Schoof onvoldoende voor de PVV-ministers opkwam die voor racist werden uitgemaakt Wilders: 'Ik vind wat u doet slappe had.'

En dat op dag 2.