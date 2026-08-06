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Peloton onderweg voor opnieuw zware etappe Tour de France Femmes

Sport
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 14:37
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MONTBRISON (ANP) - De wielrensters in de Tour de France Femmes zijn vertrokken voor opnieuw een zware etappe. De start van de zesde etappe was in het bij Lyon gelegen Montbrison, de finish is na 153 kilometer in Tournon-sur-Rhône.
De Zwitserse Marlen Reusser rijdt opnieuw in de gele trui, nummer 2 Demi Vollering probeert haar achterstand van twaalf seconden goed te maken. De Nederlandse won woensdag de vijfde etappe, die ook de nodige beklimmingen kende. Titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot liep toen een minutenlange achterstand op.
De finish van de zesde etappe wordt verwacht tegen 18.00 uur.
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