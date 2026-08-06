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Weg vrij voor overdracht van het eerste Russische 'schaduwschip'

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 14:40
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STOCKHOLM (ANP/AFP/RTR) - De weg is vrij voor Zweden om een vrachtschip van de Russische 'schaduwvloot' over te dragen aan Oekraïne. De hoogste rechter van het land heeft de pogingen van de eigenaars van de graanvaarder om dat te beletten afgewezen.
De Caffa werd drie maanden geleden voor de Zweedse kust geënterd en opgebracht. De Guinese vlag die het voerde was volgens de kustwacht waarschijnlijk vals en de bulkcarrier was mogelijk niet zeewaardig. Bovendien stond het schip op een Oekraïense sanctielijst, omdat het eerder uit bezet Oekraïne "gestolen" graan zou hebben vervoerd. Oekraïne wil het in beslag nemen.
"Het hooggerechtshof geeft geen verlof voor beroep" tegen de toestemming die lagere rechters gaven om de Caffa aan Oekraïne over te dragen, oordeelde het dinsdag. Daarmee is die volgens Zweedse media definitief.
In beslag genomen schepen van de 'schaduwvloot', waarmee Rusland sancties omzeilt en de oorlog tegen Oekraïne bekostigt, zijn voor zover bekend niet eerder aan Oekraïne gegeven.
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