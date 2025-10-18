Piastri en Norris crashen in eerste bocht sprintrace Austin

AUSTIN (ANP) - De nummers 1 en 2 in het wereldkampioenschap van de Formule 1 zijn vlak na de start van de sprintrace bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten uitgevallen. Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren waren betrokken bij een crash in de eerste bocht.

Ze konden allebei de race niet vervolgen, waarmee Max Verstappen een uitgelezen kans heeft om maximaal 8 punten in te lopen in de titelstrijd. Verstappen startte van pole en dook soeverein als eerste de bocht in.

Achter hem tikte Nico Hülkenberg de McLaren van kampioenschapsleider Piastri aan, die vervolgens geen controle meer over zijn auto had en teamgenoot Norris van de baan ramde. Beide auto's liepen forse schade op.