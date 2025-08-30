ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Piastri verovert in McLaren poleposition in Dutch Grand Prix

Sport
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 16:14
anp300825105 1
ZANDVOORT (ANP) - Oscar Piastri heeft poleposition veroverd voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De kampioenschapsleider in de Formule 1 was in zijn McLaren de snelste in de kwalificatie. Hij troefde met een baanrecord van 1.08,662 teamgenoot Lando Norris af, die alle trainingen had gedomineerd. De Brit van McLaren zette de tweede tijd neer en start zondag naast Piastri op de voorste startrij.
Max Verstappen reed een nette derde tijd, goed voor een startplek op de tweede rij. De viervoudig wereldkampioen won in zijn carrière drie keer zijn thuisrace op Zandvoort.
Vorig artikel

EU vraagt Amerikanen toch visum aan Palestijnse leider te geven

Volgend artikel

Heitinga geeft Brobbey ruimte om over zijn toekomst te denken

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen

shutterstock_2484279957

Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt