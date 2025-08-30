Piastri verovert in McLaren poleposition in Dutch Grand Prix

ZANDVOORT (ANP) - Oscar Piastri heeft poleposition veroverd voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De kampioenschapsleider in de Formule 1 was in zijn McLaren de snelste in de kwalificatie. Hij troefde met een baanrecord van 1.08,662 teamgenoot Lando Norris af, die alle trainingen had gedomineerd. De Brit van McLaren zette de tweede tijd neer en start zondag naast Piastri op de voorste startrij.

Max Verstappen reed een nette derde tijd, goed voor een startplek op de tweede rij. De viervoudig wereldkampioen won in zijn carrière drie keer zijn thuisrace op Zandvoort.