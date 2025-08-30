EU vraagt Amerikanen toch visum aan Palestijnse leider te geven

KOPENHAGEN (ANP) - De Europese Unie vraagt de Amerikaanse regering om haar besluit om geen visum te verstrekken aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te heroverwegen. Dat maakte EU-buitenlandchef Kaja Kallas zaterdag na een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Kopenhagen bekend.

De 27 landen van de EU roepen op om het besluit terug te draaien, zei demissionair minister Ruben Brekelmans (Buitenlandse Zaken). "Omdat wij vinden dat - net zo goed als de Palestijnse missie ook in New York aanwezig is - wij het ook van belang vinden dat Abbas en afgevaardigden hieraan kunnen deelnemen, net als in het verleden."