Heitinga geeft Brobbey ruimte om over zijn toekomst te denken

Sport
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 16:18
VOLENDAM (ANP) - Trainer John Heitinga heeft Brian Brobbey buiten zijn selectie voor het uitduel met FC Volendam gelaten. "Ik heb afgelopen week met hem gesproken", zei hij vlak voor de aftrap bij ESPN. "Hij moet komende week maar nadenken waar zijn toekomst ligt."
Brobbey staat open voor een vertrek bij Ajax. Hij voelde weinig voor een vertrek naar Como. De spits werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met Stade Rennes, Lille en AS Roma. Maar Brobbey is vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog steeds een speler van Ajax.
Heitinga heeft al herhaaldelijk aangegeven dat hij alleen wil werken met spelers die graag voor Ajax willen spelen. Hij heeft Kenneth Taylor wel een basisplaats gegeven voor het uitduel met FC Volendam. Heitinga houdt er serieus rekening mee dat Taylor de komende dagen vertrekt.
