MINEHEAD (ANP) - Darter Michael van Gerwen is al in de eerste ronde van het Players Championship uitgeschakeld. De drievoudig wereldkampioen, die het toonaangevende toernooi van de profbond PDC zeven keer won, leed in Minehead een pijnlijke 6-1-nederlaag tegen de Engelsman Ian White.

Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Danny Noppert wisten wel door te dringen tot de tweede ronde.