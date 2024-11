Noorden wil dat Den Haag doorgaat met Lely- en Nedersaksenlijn

DEN HAAG (ANP) - Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit het noorden van het land roepen Den Haag zaterdag in een advertentie in De Telegraaf op om door te gaan met de verkenning en voorbereiding van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn.

De advertentie is onder meer ondertekend door de Rijksuniversiteit Groningen, de Politie Noord-Nederland, de noordelijke provincies en verschillende noordelijke gemeenten, zoals Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen.

De instanties zeggen "met verbaasde ogen" naar Den Haag te kijken. "De spoorlijnen waren prominent in het hoofdlijnenakkoord, het regeringsprogramma en zelfs in de troonrede. Maar nu ineens aarzelt het kabinet over de volgende stap in de voorbereiding. Omdat het geld nog niet is geregeld", staat in de advertentie. De regio zegt "verbaasd en teleurgesteld" te zijn over dit argument.

Staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat) liet eerder deze maand weten nog geen definitief besluit te hebben genomen over de vraag of de plannen voor de Lely- en de Nedersaksenlijn naar de volgende fase kunnen. De twee spoorlijnen moeten de verbindingen met en binnen Noord-Nederland verbeteren. Beide projecten komen echter miljarden euro's tekort.

"Regeren is niet alleen vooruitzien. Regeren is ook doen wat je zegt en schrijft", stellen de noordelijke partijen in de advertentie. De ondertekenaars bieden aan in beeld te brengen hoe ze de komende jaren kunnen sparen en meebetalen.