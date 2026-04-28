Ploeg Arensman vanaf Giro verder onder naam Netcompany Ineos

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 12:26
LONDEN (ANP) - De Britse wielerploeg Ineos Grenadiers gaat vanaf de Giro d'Italia van komende maand verder onder de naam Netcompany Ineos. Het Deense techbedrijf Netcompany heeft zich voor vijf jaar verbonden aan de ploeg waar de Nederlander Thymen Arensman voor rijdt.
"Ik ben erg blij om Netcompany te verwelkomen. Hiermee gaan we een nieuwe langdurige samenwerking aan, waarmee we de juiste voorwaarden kunnen creëren om meer successen te boeken", zegt topman Jim Ratcliffe van chemiebedrijf Ineos. "Hierdoor krijgen we extra middelen, technologie en expertise op het gebied van prestaties en de rest van de bedrijfsvoering. Dat stelt de ploeg in staat om consequent op het hoogste niveau te presteren."
De Britse ploeg, die eerst reed onder de naam Sky, won zeven keer de Tour de France. Chris Froome (vier keer), Geraint Thomas, Egan Bernal en Bradley Wiggins bezorgden het team eindzeges.
