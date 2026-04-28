CNN: VS versnellen uitzetting onbegeleide migrantenkinderen

WASHINGTON (ANP) - Om het uitzettingsproces van migrantenkinderen die zonder voogd in de VS zijn aangekomen te versnellen, haalt de regering-Trump hoorzittingen rond hun uitzetting naar voren. Dat meldt CNN op basis van bronnen van de Amerikaanse overheid en enkele advocaten van de kinderen in kwestie. Het zou gaan om enkele weken of maanden. Daarbij verschijnen de kinderen, die na aankomst zijn vastgezet, in sommige gevallen zonder juridische bijstand voor de rechter.

Belangenbehartigers zien dat de soms jonge kinderen vaak onder grote druk worden gezet in de rechtbank. Ook zou het versnellen van hun proces de kans vergroten dat de kwetsbare groep wordt uitgezet naar de situaties die ze juist probeerden te ontvluchten.

In een reactie tegen CNN zegt het verantwoordelijke ministerie dat het "zich richt op het zo snel en efficiënt mogelijk afronden van de zaken van de onbegeleide kinderen, in overeenstemming met de wet".