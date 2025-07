Ploegleider Ineos was al voor zijn Tourzege trots op Arensman

Ploegleider Zak Dempster was onder de indruk van de etappezege van Thymen Arensman in de Tour de France. De Nederlander van Ineos Grenadiers had de afgelopen jaren soms problemen met de druk die de status van kopman hem bezorgde. "Het zijn in feite nog 'kids', die gewoon hun best doen", vertelde Dempster, die even moest slikken toen hij het over Arensman had, bij Eurosport.

Dempster doelde op Arensman maar ook op de jonge kopman Carlos Rodríguez. "Ongeacht het resultaat was ik al trots op ze. Zulke renners hebben tijd nodig en moeten hier ook kunnen genieten." Rodríguez maakte ook deel uit van de kopgroep waaruit Arensman meer dan 30 kilometer voor de finish aanviel.

Arensman vertelde eerder in een gesprek bij de NOS met oud-renner Tom Dumoulin dat de druk sinds zijn debuut bij de profs hem soms te veel werd. Dempster: "Hij doet er zo veel voor en als het dan niet gaat, zoals in de Giro, zie ik hem lijden. Ik hoop dat de druk dankzij deze zege minder wordt."