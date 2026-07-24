Pogačar boekt op Alpe d'Huez vijfde ritzege Tour de France

ALPE D'HUEZ (ANP) - Tadej Pogačar heeft vrijdag zijn vijfde etappezege van deze Tour de France geboekt. De Sloveense geletruidrager (UAE Team Emirates) was de beste in de negentiende etappe over 127,9 kilometer van Gap naar Alpe d'Huez. Hij wist als enige klassementsrenner de kopgroep te achterhalen. De Fransman Lenny Martinez werd tweede, voor Richard Carapaz uit Ecuador.

In de voorlaatste bergetappe van de Tour werd strijd geleverd in alle klassementen. Alleen het algemeen klassement lijkt definitief beslist in het voordeel van Pogačar.