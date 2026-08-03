ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pogačar gaat in komende Vuelta voor wielertrilogie

Sport
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 11:16
anp030826074 1
LAMONE (ANP) - Tadej Pogačar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt op X. Indien de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, dan heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven.
"Het is waar, hij komt terug. Pogačar naar de Vuelta, bevestigd", schreef zijn ploeg. Meteen na zijn eindzege in de Tour de France van vorige maand wilde hij zich nog niet uitspreken over een eventuele deelname in Spanje.
Pogačar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de vijfde keer de Tour de France, waarmee hij het record van Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain evenaarde. Hij pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia.
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

ANP-491854299

Doorwerken na uw AOW: dit levert het op, dit verliest u

Scherm­afbeelding 2026-08-02 om 07.41.14

De paradox van de woningmarkt: Ruim 1 op de 8 huizen moet in prijs omlaag — en toch wordt er juist méér overboden

shutterstock_2740369083

Nieuwe ING-truc: rustige ‘medewerker’ aan de lijn, 68-jarige Anna raakt €9.500 kwijt

shutterstock_1096029770

Foute makelaars: vijf jaar later nog steeds vriendjespolitiek

184260872_m

Waarom jij bijna altijd vindt dat je lelijk op de foto staat

Loading