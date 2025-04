Pogacar houdt vast aan zijn plan en wint in Vlaanderen

OUDENAARDE (ANP) - Tadej Pogacar kwam naar de Ronde van Vlaanderen om te winnen. De Sloveen van UAE Team Emirates had een plan en hield zich daaraan, ondanks tegenslag voor de ploeg onderweg. "Ik ben trots op het team, we hadden nogal wat pech. Ik ben zo blij om deze koers in de regenboogtrui te winnen", vertelde Pogacar in het flashinterview na afloop.

Onder anderen zijn ploeggenoten Tim Wellens, Florian Vermeersch en Nils Politt kregen te maken met valpartijen. "Florian kwam zelfs nog terug voorin. Ongelooflijk hoe hij de lead-out voor me deed op de Oude Kwaremont. De jongens hebben zichzelf overtroffen", vond Pogacar, eerder in 2023 al winnaar in Vlaanderen. Bij de laatste doorkomst op de Oude Kwaremont zette hij zijn aanval in. "Dat was het vooraf bedachte plan. Ondanks al die tegenslag hebben we dat gevolgd."

Volgende week wacht een nieuwe uitdaging in Parijs-Roubaix, waar hij debuteert. "Een totaal andere koers. Vlaanderen ligt me beter, maar laten we zien wat er kan in deze vorm."