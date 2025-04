Van der Poel op wilskracht naar derde plaats in Vlaanderen

OUDENAARDE (ANP) - Hij ging voor zijn vierde zege in de Ronde van Vlaanderen, maar Mathieu van der Poel moest zich neerleggen bij de winst van Tadej Pogacar. "Ik ben er niet echt dichtbij geweest. Ik zat al ver voor de finish op mijn limiet", vertelde de Nederlander van Alpecin-Deceuninck in het flashinterview. Van der Poel eindigde als derde, net achter de Deen Mads Pedersen.

Van der Poel was meer dan 100 kilometer voor de finish betrokken bij een valpartij. Met behulp van ploeggenoten keerde hij terug in de groep favorieten. "De schade viel mee. Ik had geluk, maar het is natuurlijk nooit goed om te vallen." Pogacar was te sterk, erkende hij. "Ik zat soms iets te ver, maar mag blij zijn met mijn podiumplaats. Het was een goed gevecht. Ik had geen supergevoel. Deze derde plaats heb ik op wilskracht behaald."