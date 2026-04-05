Vollering moest diep gaan voor zege in Ronde van Vlaanderen

OUDENAARDE (ANP) - Demi Vollering moest diep gaan in de finale van de Ronde van Vlaanderen, zei de Nederlandse winnares van de voorjaarsklassieker in het flashinterview na de wedstrijd. "Het was heel zwaar", zei Vollering. "Ik dacht alleen maar, ik moet zo hard mogelijk blijven gaan. Het lijden is eindelijk voorbij."

Vollering liet op de Oude Kwaremont, een kleine twintig kilometer voor de eindstreep, al haar concurrenten achter zich. "Ik moest ook wel want het team heeft het geweldig gedaan", zei de winnares over haar teamgenoten van FDJ United-SUEZ. "Soms zien mensen niet hoe belangrijk teamgenoten zijn. Zij zorgen ervoor dat je zo fris mogelijk in de finale komt."

"Ik heb dat moment vannacht zo vaak gedroomd", zei Vollering over de Oude Kwaremont. "Ik wist dat ik moest blijven pushen en niet achterom moest kijken."

Mentale gezondheid

Vollering wees in de slotkilometers naar haar hoofd. Naar eigen zeggen vanwege de internationale dag van de kalmte. "Het zit allemaal in je hoofd. Je moet erin geloven en alles geven", zei de Europees kampioen. Vollering heeft zich vaker uitgesproken over mentale gezondheid.

Zelf had ze naar eigen zeggen ook profijt van de dag van de kalmte. "Ik probeerde rustig te blijven in mijn hoofd in deze storm", zei Vollering, doelend op het hectische volksfeest dat de Ronde van Vlaanderen is.