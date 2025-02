Pogacar oppermachtig naar eindzege Ronde van de Emiraten

JEBEL HAFEET (ANP) - Tadej Pogacar heeft met groot machtsvertoon de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. Dat deed de Sloveen van UAE Team Emirates door gehuld in de leiderstrui ook de slotetappe te winnen. Het was een rit met finish bergop op de Jebel Hafeet.

Pogacar won eerder al de derde etappe, eveneens met een aankomst bergop en leidde sindsdien het klassement in de koers, die internationaal als UAE Tour door het leven gaat. De zevendaagse rittenkoers in het thuisland van zijn ploeg was zijn eerste wedstrijd van dit jaar. Het is de derde keer dat hij het eindklassement wint.

De 26-jarige Sloveen zette zijn aanval ruim 7 kilometer onder de top in. De Brit Oscar Onley en de Italiaan Giulio Ciccone probeerden nog even te volgen, maar de drievoudig Tourwinnaar wilde alleen aankomen boven. Achter hem finishte Ciccone als tweede. De Spanjaard Pello Bilbao werd derde.