Pogacar soleert naar winst op Hautacam en herovert gele trui

HAUTACAM (ANP) - Tadej Pogacar heeft in de twaalfde etappe op indrukwekkende wijze de macht gegrepen in de Tour de France. De drievoudig winnaar kwam als eerste boven op Hautacam, de slotklim van de buitencategorie in de Pyreneeën. De Sloveen van UAE Team Emirates ontnam de Ier Ben Healy de gele trui en reed zijn concurrenten op grote achterstand. De Deen Jonas Vingegaard, de kopman van Visma - Lease a Bike, kwam als tweede aan op ruim twee minuten achterstand. De Belg Remco Evenepoel verloor nog veel meer tijd. De Duitser Florian Lipowitz eindigde verrassend als derde.

Er was vooraf enige twijfel over de kracht van Pogacar. Hij kwam door een val in het slot van de elfde rit gehavend aan de start, maar zijn beurse linkerarm en schaafwonden bleken hem niet te deren. De Sloveen begon 11 kilometer voor de top van de 13,5 kilometer lange beklimming naar Hautacam aan zijn indrukwekkende solo. Niemand was in staat de renner in zijn wereldkampioenstrui te volgen. Pogacar boekte al zijn derde ritzege in deze Tour.