Pogacar soleert voor derde keer op rij naar zege Strade Bianche

SIENA (ANP) - Tadej Pogacar (27) heeft voor de vierde keer de Strade Bianche gewonnen. De Sloveense kopman van UAE Team Emirates was opnieuw een klasse apart in de Italiaanse wielerkoers van 203 kilometer met start en finish in Siena. De wereldkampioen kwam na een lange vlucht alleen over de streep met een voorsprong van een minuut op de Fransman Paul Seixas. De Mexicaan Isaac del Toro werd derde.

Pogacar won de Italiaanse wedstrijd over gravelwegen eerder in 2022, 2024 en 2025. Hij is de eerste die drie keer op rij wint. Dat deed Pogacar steeds met een lange solo. Hij begon op bijna 80 kilometer voor de finish op de Monte Sante Marie aan zijn vlucht. Alleen Seixas kon hem kort volgen, maar ook de Franse renner van Decathlon moest Pogacar laten gaan.

Pogacar reed met een snelheid van boven de 42 kilometer per uur de snelste Strade Bianche ooit. Daarmee verbrak de wielrenner met rugnummer 1 het record dat hij vorig jaar zelf al scherper had gesteld. Het was de eerste grote wedstrijd waar Pogacar dit jaar aan meedeed. Pogacar behaalde in Italië zijn 109e profzege uit zijn loopbaan.