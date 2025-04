Pogacar tevreden naar huis na 'perfect voorjaar'

LUIK (ANP) - Tadej Pogacar gaat met een gerust hart op vakantie nadat hij Luik-Bastenaken-Luik overtuigend naar zijn hand had gezet. "Het voelt goed om dit voorjaar zo af te sluiten", sprak de Sloveen van UAE Team Emirates in het flashinterview, kort nadat hij zegevierend de finish in Luik was gepasseerd. In de zeven eendaagse wielerkoersen die hij dit voorjaar reed eindigde hij nooit buiten de top 3.

"Alles is dit voorjaar perfect verlopen", keek Pogacar terug op de afgelopen twee maanden waarin hij de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en nu dus 'LBL' won. "Ik ben blij dat ik nu naar huis kan en rust ga nemen."

Pogacar versnelde op de Côte de la Redoute, zo'n 35 kilometer voor de finish. "Nee, het was geen plan, maar ik zag dat een aantal ploegen al de nodige renners misten voorin. Ik testte mijn benen en keek of ik een verschil kon maken. Dat bleek, ik had goede benen merkte ik ook op de volgende klim."