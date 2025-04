Trump minder geliefd dan andere presidenten na eerste 100 dagen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is duidelijk minder geliefd dan zijn voorgangers na de eerste honderd dagen in functie. Zelfs in zijn eerste ambtstermijn, van 2017 tot 2021, werd hij ruim drie maanden na de start hoger gewaardeerd.

Uit de jongste opiniepeiling van The Washington Post, ABC News en Ipsos blijkt dat de algemene waardering voor Trump lager is dan twee maanden geleden, kort na de beëdiging. Van de volwassen Amerikanen staat 39 procent achter hem, terwijl 55 procent afkeurt hoe hij zijn baan uitvoert. In februari was 45 procent positief en 53 procent negatief. Na de hoge verwachtingen voordat Trump zijn ambt aanvaardde, zeggen de meeste Amerikanen dat de president de economie slechter heeft gemaakt.

In Trumps eerste termijn was nog 42 procent positief na honderd dagen. President Joe Biden kreeg vier jaar geleden goedkeuring van 52 procent.