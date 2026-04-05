Pogacar vervolgt recordjacht met winst in Ronde van Vlaanderen

OUDENAARDE (ANP) - Met zijn derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen is Tadej Pogacar gedeeld recordhouder van die koers geworden. De Sloveen deelt de eer met onder anderen Mathieu van der Poel, Tom Boonen en Fabian Cancellara. In totaal wonnen acht mannen de Ronde drie keer. Pogacar was in 2023 en 2025 ook de beste in Vlaanderen.

Ook op de ranglijst van de wielrenners die het vaakst een zogenoemd monument wonnen doet de wereldkampioen het goed. Met zijn twaalfde overwinning staat Pogacar nu in zijn eentje op de tweede plek. Alleen Eddy Merckx staat boven hem. De Belg won negentien keer een monument.

Pogacar heeft met zijn zege in Oudenaarde ook de laatste vier monumenten op rij gewonnen. Vorig seizoen was hij de beste in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije, dit seizoen won hij al Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Alleen Parijs-Roubaix ontbreekt nog, de Sloveen won die koers nog nooit.

Als Pogacar over een week ook in Roubaix wint, voegt hij zich bij de drie renners die ooit alle vijf de monumenten wonnen: de Belgen Merckx, Roger De Vlaeminck en Rik van Looy. Hij zou dan de enige zijn die er ooit in is geslaagd de vijf monumenten op een rij te winnen.