Van der Poel kan leven met plek twee achter 'fenomeen' Pogacar

OUDENAARDE (ANP) - Mathieu van der Poel kan zich neerleggen bij zijn tweede plaats achter Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. "Ik heb een probleem, er rijdt een fenomeen rond", zei de Nederlander kort na de wedstrijd in een flashinterview bij Sporza. "Ik heb alles gedaan wat ik moest doen, er was gewoon één iemand sterker."

Van der Poel moest de Sloveense wereldkampioen laten gaan op de laatste passage van de Oude Kwaremont, een kleine twintig kilometer voor de eindstreep in Oudenaarde. "Ik reed 650 watt en kon het wiel niet houden", zei Van der Poel over dat moment. Volgens hem was wielrennen vandaag even "heel simpel" en gold simpelweg "het recht van de sterkste".

De Nederlandse oud-wereldkampioen en drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen was de enige die Pogacar tot dat punt had weten te volgen. Samen hielden ze Remco Evenepoel, die derde werd, achter zich. "Ik heb gewoon mijn beurten gedaan, niks te gek", zei Van der Poel.

"Ik was realistisch genoeg om te weten dat Tadej overal waar hij start de te kloppen man is", zei Van der Poel. Over een week treft hij zijn grote concurrent opnieuw, dan in Parijs-Roubaix. Dat is de enige van de vijf zogenoemde monumenten die Pogacar nog nooit wist te winnen. Van der Poel won de laatste drie edities van Roubaix. Maar daar wil Van der Poel nu nog niet over nadenken. "Eerst even herstellen van deze wedstrijd."