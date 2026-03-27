Polen of Zweden wordt tegenstander van Oranje op WK voetbal

WARSCHAU (ANP) - Polen of Zweden wordt op 20 juni de tegenstander van Oranje in de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. De twee landen wisten donderdagavond hun halve finales in de play-offs voor WK-deelname te winnen en strijden dinsdag in Zweden om een plek in de groep van Nederland.

Polen versloeg Albanië in het nationale stadion in Warschau met 2-1 nadat het op achterstand was gekomen. Arber Hoxha scoorde voor Albanië, Robert Lewandowski en Piotr Zielinski maakten de Poolse doelpunten.

Zweden was met 3-1 te sterk voor Oekraïne, dat de 'thuiswedstrijd' vanwege de oorlog in eigen land in Valencia speelde. Arsenal-spits Viktor Gyökeres tekende met een hattrick voor alle doelpunten van de Zweden. Matviy Ponomarenko deed vlak voor tijd nog iets terug namens Oekraïne.

Polen werd in de reguliere WK-kwalificatie tweede achter Nederland, waardoor het tot de play-offs veroordeeld was. Ook op het vorige EK was Polen een van de tegenstanders van Oranje. Zweden speelde een beroerde kwalificatiereeks waarin het slechts 2 punten haalde. Via de Nations League hadden de Zweden alsnog recht op een plek in de play-offs.